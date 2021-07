Presentazioni e doppia seduta, la prima volta di Calhanoglu ad Appiano: debutto con il Lugano. Rebus numero

Il fantasista turca ha fatto colazione e pranzato con i suoi nuovi compagni di squadra, nel pomeriggio seduta esclusiva con il preparatore Ripert

E' ufficialmente iniziata l'era nerazzurra di Hakan Calhanoglu. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima volta ad Appiano del fantasista turco, arrivato a parametro zero, è stata caratterizzata dalla pioggia, ma subito si è vista la sua grande voglia di mettersi al lavoro e di conquistare subito l'Inter.

Calhanoglu è sbarcato ad Appiano intorno alle 8.30, si è presentato ai suoi nuovi compagni di squadra e ha fatto colazione con loro, prima dell'abbraccio con Simone Inzaghi: il tecnico nerazzurro lo ha elogiato nella sua prima conferenza e non vede l'ora di averlo a disposizione. Poi lavoro in palestra al mattino e ripetuto sul campo nel pomeriggio da sola con il preparatore atletico Ripert, nel mezzo il pranzo con la squadra, che poi ha usufruito della prima mezza giornata libera concessa da Inzaghi.

In campo esercitazioni con e senza palla, per cominciare a mettere benzina nella gambe e accorciare i tempi di inserimento nel gruppo. L'obiettivo è quello di inserire Calhanoglu nel gruppo almeno da venerdì e farlo debuttare sabato sera a Lugano per uno spezzone di partita. Resta ancora da capire quale sarà il numero sulla maglia ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hakan Calhanoglu avrebbe scelto di indossare la 20 nerazzurra, cara ai tifosi e a Moratti per essere appartenuta a Recoba. Un doppio 10 simbolico, visto che la 10 era occupata già da Lautaro Martinez.