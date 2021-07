Gagliardini: “Vogliamo vincere la Supercoppa contro la Juventus”

Il centrocampista nerazzurro: "Stiamo lavorando molto duro"

Passano i giorni ad Appiano Gentile e gli uomini di Inzaghi continuano a mettere sempre più benzina nelle gambe, come commentato da Roberto Gagliardini ai microfoni di Inter TV: "Stiamo tutti lavorando molto bene, anche i giovani: devo dire che si stanno impegnando e stanno avendo rispetto e umiltà, qualità importanti". L'ex centrocampista dell' Atalanta ha poi continuato: "Vacanze con D'Ambrosio ? Siamo stati alcuni giorni tra Sardegna e Puglia: è stata un'ottima occasione per allenarci insieme, il che è ancora più divertente".

"Gli obiettivi stagionali? Prima di tutto vogliamo vincere la Supercoppa contro la Juventus. Poi avremo tempo di pensare alle altre competizioni. Sicuramente abbiamo intenzione di fare un percorso in Champions League migliore rispetto agli scorsi anni e ovviamente confermarci in campionato, senza dimenticare la Coppa Italia". Tre nerazzurri, Bastoni, Barella e Lautaro torneranno a Milano campioni del proprio continente e i complimenti di Gagliardini non si sono fatti attendere: "Ci siamo già sentiti nei vari gruppi Whatsapp e non posso che rinnovare le mie congratulazioni con loro".