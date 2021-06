Accadde Oggi – 15 giugno 2005, Inter-Roma 1-0: Miha-gol, Coppa Italia a Mancini

La finale d'andata dell'Olimpico era finita 0-2 in favore dei nerazzurri

Il gol di Sinisa Mihajlovic , al 52esimo minuto di quell' Inter - Roma , servì semplicemente a cristallizzare un trionfo che i nerazzurri avevano in tasca almeno dai 90 minuti precedenti, dalla finale d'andata: sì, perché la Coppa Italia 2004-2005 (quella che l'Inter vinse dopo oltre vent'anni d'astinenza, dando inizio al proprio ciclo vincente con Mancini prima e Mourinho poi) prevedeva ancora la formula della doppia finale, andata e ritorno, come gli altri turni eliminatori. All'andata, all' Olimpico , era finita 0-2 per l'Inter: l'1-0 di San Siro - a firma, appunto, di Mihajlovic - funse così da suggello finale al primo di una lunga serie di trionfi.

A regalare all'Inter la vittoria (in quella partita) e il trionfo (in Coppa Italia, mettendolo in cascina), Mihajlovic, ci avrebbe pensato nel modo che da giocatore conosceva meglio: su punizione. Succede, come detto, al 52esimo, quando, dopo essersi piazzato sul pallone, fa partire un tiro che non lascia margini d'intervento al portiere giallorosso Curci. Il parziale, in quel momento, dice 3-0: troppo ampio per concedere alla Roma anche solo la speranza di controbattere. Tanto più visto che al 65esimo, nel nervosismo generale dei giallorossi, viene pure espulso Cufrè, lasciando i suoi in dieci e lasciando campo aperto al trionfo dell'Inter, che solleva la coppa di fronte a un San Siro tutto esaurito.