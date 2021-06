CdS – Inter, Marcos Alonso sorpassa Emerson: cambiano le priorità a sinistra

L'esterno spagnolo potrebbe sorpassare l'italo-brasiliano per la corsia di sinistra

Potrebbe cambiare improvvisamente strategia sul mercato l' Inter per quanto riguarda la corsia di sinistra. Dopo tanti discorsi fatti negli ultimi mesi su Emerson Palmieri, il club nerazzurro potrebbe infatti virare con convinzione su un altro esterno della rosa del Chelsea passato ad essere una semplice alternativa con l'acquisto di Chilwell. Si tratta di Marcos Alonso, vecchia conoscenza del calcio italiano per essere esploso con la maglia della Fiorentina, ma soprattutto interprete ideale del 3-5-2 nella testa di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la possibilità di un approdo dell'esterno spagnolo in maglia nerazzurra è legata senz'altro alla trattativa parallela che l'Inter sta portando avanti con il Chelsea per la cessione di Achraf Hakimi, anche se non sembra essere questa una condizione indispensabile. Dovesse finire l'esterno marocchino al PSG, infatti, il club interista farebbe comunque più di un tentativo per cercare di aggiudicarsi Marcos Alonso, che nei piani per la prossima stagione finirebbe a quel punto per fare il titolare con Ashley Young come prima alternativa.