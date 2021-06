TS – Inter, via Lautaro? Spunta il nome di Santos Borrè per l’attacco

L'attaccante colombiano interessa al club nerazzurro

Lautaro Martinez è considerato incedibile dall' Inter che ha più volte ribadito l'importanza dell'attaccante argentino. Le parole dell'agente del giocatore e un corteggiamento assiduo delle big spagnole, Barcellona e Real Madrid su tutte, hanno però messo in guardia l'Inter. Nel caso quindi dovesse arrivare un'offerta dai 90 milioni in su, il club nerazzurro potrebbe lasciar andare il classe 1997, Come riferisce Tuttosport, il sostituto di Lautaro potrebbe essere Rafael Santos Borrè dal River Plate .

Come emerso negli ultimi giorni, l'Inter ha messo gli occhi su Rafael Santos Borrè, 25enne attaccante del River Plate in scadenza di contratto. Il colombiano arriverebbe a zero e il suo status lo rende una soluzione attraente tant'è che il giocatore è nel mirino di diverse squadre come Lazio, Manchester United e Feyenoord. Borrè ha già avuto un'esperienza in Europa col Villareal nel 2016, ma non è stata positiva e l'attaccante è stato rispedito dall'Atletico Madrid, proprietario del cartellino, in Sudamerica.