Accadde Oggi – 30 Novembre 2008: un tacco di Muntari stende il Napoli

30 Novembre 2008: l’Inter di Josè Mourinho continua la rincorsa al quarto scudetto consecutivo conquistando tre punti importanti anche nella sfida contro il Napoli, squadra allestita da Aurelio De Laurentiis che, dopo l’ottima prima annata nella massima serie, sembra volersi confermare a livelli sempre più alti, potendo contare su calciatori che hanno avuto un impatto fortissimo con la maglia azzurra come Marek Hamsik ed Ezequiel Lavezzi.

A San Siro, però, l’Inter non perde colpi e conquista l’intera posta in palio con due prodezze da capogiro: prima una girata mancina di Ivan Ramiro Cordoba che sblocca il risultato, poi un mirabolante colpo di tacco di Sulley Muntari, al termine di una perfetta combinazione con Maicon, che stende definitivamente gli azzurri, incapaci di rimettere in piedi il match nonostante il bel gol di Lavezzi che accorcia le distanze.

