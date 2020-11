TS – Inter attenta, questo Borussia M fa paura: goleade in Bundesliga e Champions League

Ce ne si era accorti anche nel 2-2 dell’andata a San Siro, ma questo Borussia Mönchengladbach è una mina vagante da non sottovalutare. Come riportato da Tuttosport, il gioco della squadra allenata da Marco Rose è dinamico, votato all’attacco ed efficace sotto porta. Inoltre, la coralità è un punto centrale nei successi di quest’inizio di stagione per i tedeschi.

Dopo il 4-0 in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il Borussia Mönchengladbach ha asfaltato anche lo Schalke 04 in campionato per 4-1. Da tenere d’occhio, in particolare, Oscar Joachim Wendt, esperto laterale sinistro 35enne che è andato a segno sia in Germania che in Europa; lo svedese, però, è l’unico che ha siglato una rete in entrambi i match, segno che nei bianconeri vi sono diverse armi realizzative pronte a colpire.

Potrebbe bastare loro anche un pareggio, ma una vittoria li qualificherebbe matematicamente agli ottavi di finale. L’Inter di Antonio Conte, dunque, dovrà stare particolarmente attenta.

