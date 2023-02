Accadde Oggi – 15 febbraio 2009, Inter-Milan 2-1: Mou vince il primo derby, Adriano segna l’ultimo gol

Il 15 febbraio 2009, finiva la girandola dei gol regalati da Adriano agli spettatori della Curva Nord di San Siro, mentre si spalancava la strada per la consacrazione di José Mourinho come allenatore dell'Inter. O perlomeno: come allenatore capace di vincere un derby: requisito minimo e fondamentale per andare d'accordo col mondo interista.