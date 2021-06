Accadde Oggi – 19 giugno 1985, l’Inter ribalta il Verona in Coppa Italia per 5-1 e vola in semifinale

Nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, uno strepitoso Rummenigge guida i nerazzurri verso il passaggio del turno, ribaltando il 3-0 subito all'andata

A guidare la truppa nerazzurra in campo c'era Karl-Heinz Rummenigge, che con una doppietta al 17' e al 25' , più il gol di SpilloAltobelli al 50', riuscì a portare la gara ai tempi supplementari. Qua arrivò il gol del 4-0 di Causio, ma un brivido era ancora dietro l'angolo. Il sigillo del veronese Elkjaer sembrava aver messo la parola fine alle speranze di passaggio del turno dei nerazzurri, indirizzando la qualificazione verso l'undici guidato da Bagnoli. Ci avrebbe pensato poi Brady, a 2 minuti dal termine, a far esplodere la gioia interista e finalizzare la grande remuntada. In semifinale l'Inter poi trovò il Milan, uscendo però sconfitta nel doppio confronto con i rossoneri non raggiungendo la finale.