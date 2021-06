L’Inter e la strategia Lautaro: costruito un muro intorno al Toro

Il calciatore è considerato un intoccabile

Continuano a rincorrersi le voci di mercato riguardanti le possibili cessioni che l'Inter dovrà mettere in atto per dare fiato alle casse societarie, minate dalle difficoltà generate dalla pandemia. L'obiettivo è quello di ridurre il costo del lavoro per un buon 15%, cifra che dovrà essere limata attraverso la cessione di un big. Il nome designato per lasciare la Beneamata è quello di Achraf Hakimi, per cui è in corso un'asta fra Paris Saint Germain e Chelsea.