Stramaccioni è ancora ai box: l’attesa per tornare all’Esteghlal si protrae

L’ultima partita in panchina risale al 19 dicembre, poi l’allontanamento dall’Esteghlal: Andrea Stramaccioni continua a sperare nella chiamata del club dal quale si è lasciato molto a malincuore. Come riporta Gianluca Di Marzio non c’è ancora stata la chiamata decisiva in quanto la controversia tra l’Esteghlal e la Federazione Iraniana è destinata a durare ancora a lungo.

Esiste infatti una norma in Iran che impedisce il tesseramento di giocatori e staff extracomunitari, ma il problema per Stramaccioni non si porrebbe in quanto ha già allenato e quindi lavorato lì. L’ex allenatore dell’Inter intanto aspetta l’evolversi della situazione: non firmerà fino a quando otterrà il nulla osta federale.

Stramaccioni all’Esteghlal si è seduto in panchina per 13 partite ottenendo una media punti di 1,92 a partita, suo miglior record nel professionismo.

