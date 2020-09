Mercato – Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: possibile uno scambio Eriksen-Reguillon?

Dalla Spagna arriva una notizia che rieccheggia tra El Bernabeu e Fichajes: l’Inter è molto interessata a Sergio Reguillon, terzino sinistro di proprietà del Real Madrid appena tornato dal prestito al Siviglia. Reguillon è stato infatti avversario dei nerazzurri nella finale di Europa League.

I rapporti tra i due club sono buoni (vedi anche l’affare Hakimi) e Antonio Conte ha espressamente chiesto lo spagnolo per completare la fascia sinistra. Marotta vuole accontentare il suo tecnico, ma non può fare grossi investimenti: ecco perché ha proposto al Real Madrid Christian Eriksen come pedina di scambio.

Reguillon ha molte richieste ed è valutato sui 30 milioni di euro, meno del valore del danese che però, fuori dal progetto Inter, potrebbe essere sacrificato in uno scambio alla pari. Proprio per questa ragione i Galacticos potrebbero prendere seriamente in considerazione l’offerta nerazzura: il mercato dell’Inter continua a riservare sorprese ogni giorno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<