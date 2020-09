Mercato – Godin via? Si riaccende la pista Kumbulla. Il Verona non fa sconti ma l’Inter ha una strategia

La notizia di mercato di ieri pomeriggio è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi dell’Inter: Diego Godin lascerà Milano. Nonostante il grande finale di stagione giocato dall’ex Atletico Madrid non è più nei piani di Antonio Conte ed il Cagliari ha già trovato l’accordo con i nerazzurri per portarlo in Sardegna.

Con l’uscita dell’uruguaiano quindi l’Inter avrà bisogno di un altro acquisto in difesa: oltre al nome sempre caldo di Darmian – con cui c’è già l’accordo – come riporta La Gazzetta dello Sport si è riaccesa la pista per Marash Kumbulla. I nerazzurri seguono il profilo albanese da molto tempo ed in questi mesi non si sono mai interrotti i contatti con l’entourage del giocatore con l’Hellas Verona, proprietario del cartellino. La richiesta è comunque alta, circa 28 milioni di euro, ma l’Inter conta di poter guadagnare liquidità proprio con la cessione di Godin.

I rapporti con il Verona sono ottimi, ed anche gli affari Dimarco e Salcedo potranno giovare per quest’operazione che resta comunque non semplice. Kumbulla ha avuto già l’ok di Conte, è un profilo che piace e su cui il tecnico vuole puntare.

