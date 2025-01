Stramaccioni: “Inter, per lo Scudetto manca solo una cosa”

Nonostante il passo falso commesso contro il Bologna a San Siro, i giudizi sull’Inter non sono affatto cambiati. I nerazzurri vengono ancora visti come i super favoriti di questo scudetto, anche se in questo momento è il Napoli a comandare la classifica con tre punti di vantaggio ed una partita in più rispetto alla squadra di Simone Inzaghi.

Nell’intervista rilasciata questa mattina su La Gazzetta dello Sport, Stramaccioni ha confermato i suoi pronostici scudetto: “Resto convinto che l’Inter sia la più attrezzata di tutta la Serie A, sia tecnicamente che mentalmente. Lo dicevo ad agosto, prima che il campionato iniziasse, lo ripeto adesso che i nerazzurri inciampano più spesso, come accaduto tra il derby di Supercoppa e il Bologna. L’Inter è la più forte perché ha l’organico migliore e ha profondità: qualità, soluzioni tecniche ed esperienza internazionale, tutto in casa nerazzurra è di altissimo livello. Essere i più forti, però, nel calcio non significa sempre partire vincitori, perché ogni partita in Italia va vinta sul campo dando il massimo contro qualsiasi avversario, fino all’ultimo secondo del tempo di recupero: questo Simone Inzaghi e i calciatori dell’Inter lo sanno bene, faranno tesoro dei blackout che li hanno frenati in alcune partite di questa stagione”.

Secondo il tecnico, però, ai nerazzurri servirà ritrovare una caratteristica fondamentale: “Ritengo che da qui in avanti per l’Inter sarà cruciale ritrovare quella fame e quella cattiveria nel chiudere le partite ancora vive, penso agli scontri diretti con Juventus, Milan, Napoli. Quella cattiveria era un segno distintivo dell’Inter dello scudetto: Lautaro e compagni non lo hanno certo perso all’improvviso. Così come non possono aver perso la solidità difensiva che apparteneva stabilmente alla loro fase di non possesso: le assenze di gente come Acerbi e Pavard hanno pesato, ma in rosa c’è qualità a sufficienza per non soffrire troppo per gli infortuni. Del resto la forza dell’Inter è il gruppo: uniti, i nerazzurri hanno vinto l’ultimo scudetto, e uniti possono ripetersi”.