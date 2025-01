Inter davanti al paradosso: vola in trasferta, ma San Siro è un rebus

In questa stagione, l’Inter sembra trovarsi meglio lontano da San Siro. Un dato curioso, considerando che il Meazza è spesso sinonimo di bolgia nerazzurra e pressione per gli avversari. Tuttavia, in Serie A, la squadra di Simone Inzaghi brilla di più in trasferta, dove ha collezionato sette vittorie consecutive dopo due pareggi iniziali contro Genoa e Monza. Al contrario, le sfide casalinghe raccontano un’altra storia: il pareggio contro il Bologna di mercoledì è stato il quarto passo falso stagionale al Meazza, dopo la sconfitta nel derby con il Milan e i pareggi contro Juventus e Napoli.

Le statistiche confermano la differenza di rendimento. La media punti parla chiaro: 2,1 a San Siro contro 2,56 in trasferta. Ma non è tutto. Lontano da Milano, Lautaro e compagni segnano quasi tre gol a partita, subendo appena 0,56 reti di media. Risultati impreziositi da goleade come il 5-0 al Verona e il 6-0 alla Lazio. Al contrario, il match casalingo più complicato in difesa è stato il 4-4 contro la Juventus. Anche i clean sheet evidenziano il divario: sei in nove trasferte contro quattro su dieci gare in casa.

Curiosamente, in Europa accade l’opposto. A San Siro l’Inter è perfetta: tre vittorie su tre e percorso netto verso la qualificazione agli ottavi. In trasferta, invece, i nerazzurri hanno faticato di più, ottenendo un solo successo (contro lo Young Boys), un pareggio prezioso contro il Manchester City e una sconfitta con il Bayer Leverkusen.

Cosa si nasconde dietro a questi numeri? In Serie A, come ricordato questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter ha mancato il bottino pieno contro le squadre più competitive che si sono presentate a San Siro. Distrazioni difensive e stanchezza hanno condizionato i finali contro Milan, Juventus e Bologna, nonostante un atteggiamento sempre propositivo in attacco. In Champions, invece, Inzaghi ha adottato un approccio più prudente, soprattutto contro Lipsia e Arsenal, dando priorità alla difesa una volta trovato il vantaggio. Una scelta che finora ha pagato.

In campionato, i prossimi impegni casalinghi, a partire dal match di domani con l’Empoli, saranno cruciali per migliorare il rendimento al Meazza. Nel girone di ritorno, gli scontri diretti con Milan, Juventus, Napoli e Atalanta si giocheranno tutti in trasferta, dove l’Inter spera di mantenere l’attuale marcia trionfale.