Inter avvisata su Frattesi: “Ha scelto di tornare a Roma”

Nonostante il silenzio degli ultimi giorni, la Roma sta continuando a lavorare sotto traccia per il grande desiderio di mercato Davide Frattesi. La sponda favorevole del centrocampista dell’Inter tiene vive le speranze giallorosse, sebbene i numerosi ostacoli intorno alla trattativa.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter non ha infatti alcuna intenzione di scendere sotto la valutazione da 40 milioni di euro. Una cifra che la Roma non può in questo momento permettersi e che non potrà scontare con l’inserimento di contropartite.

Ogni discorso è comunque rinviato a fine gennaio, quando gli impegni europei dei due club saranno giunti al termine per quanto riguarda la prima fase campionato. Sarà in quell’occasione che la Roma capirà se vi saranno margini per chiudere l’operazione, oppure se rimandare tutto alla prossima estate.

Nel frattempo pare che Frattesi abbia già “scelto di tornare a Roma”, perché – secondo il giornale romano – “giocherebbe titolare quasi sempre e potrebbe difendere il posto in Nazionale”.