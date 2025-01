“L’Inter vuole Mané”: in Francia rilanciano l’indiscrezione

Cavalcando una notizia circolata nelle scorse settimane, in Francia hanno rilanciato in queste ore il possibile interesse da parte dell’Inter nei confronti di Sadio Mané. L’ex attaccante del Liverpool non sarebbe soddisfatto della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Nassr e vorrebbe tornare a giocare in Europa.

Secondo quanto ribadito dal portale francese sport.fr, potrebbe essere proprio il club nerazzurro ad assecondare questo suo desiderio. Allo stesso tempo, però, va ribadito che dagli uffici di Viale della Liberazione hanno smentito da tempo il presunto accostamento verso il senegalese, il cui profilo difficilmente potrebbe rientrare nei piani futuri di Oaktree.

L’opinione di Passione Inter

Come fatto in passato, ci ritroviamo ancora una volta a commentare la notizia del possibile interesse dell’Inter verso Mané. Un’indiscrezione che non trova riscontro con la realtà nerazzurra per almeno due motivi.

Per prima cosa per le cifre dell’ingaggio richieste dall’ex Liverpool, ben al di sopra degli standard fissati dal club nerazzurro. Il secondo motivo, invece, riguarda Oaktree che con il suo approdo a Milano ha ordinato ai dirigenti di ringiovanire l’organico, ponendo una sorta di veto su profili di una certa esperienza come quello di Mané.