Rivoluzione totale a centrocampo: TRE colpi Inter dal mercato

Partita ad inizio stagione coi favori del pronostico in campionato soprattutto per la profondità del proprio organico, l’Inter ha invece dimostrato sino a questo momento di avere ancora qualche lacuna. A centrocampo, ad esempio, si pensava che il livello delle alternative fosse simile a quello dei titolari: un’idea smentita sino a questo momento dal campo.

E’ vero che rimpiazzare tre campioni come Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan è un compito assai arduo, ma la distanza con i loro sostituti è stata fin qui troppo evidente. Per questa ragione, come scritto questa mattina da Tuttosport, a fine stagione l’Inter potrebbe rivoluzionare il proprio centrocampo, a partire dagli addii di Frattesi (se non dovesse già partire a gennaio), Asllani e Zielinski.

Per andare incontro anche alle richieste di Oaktree, il club punterebbe a quel punto su tre giovani talenti. Il primo è Samuele Ricci del Torino, conteso anche dal Milan e valutato sui 40 milioni di euro. Piace anche il croato Petar Sucic della Dinamo Zagabria, con il quale vi sono stati dei contatti molto recenti. Ultimo, ma non meno importante, è Nico Paz, fantasista che Inzaghi vorrebbe trasformare all‘Inter in una mezzala alla Luis Alberto.