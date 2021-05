Il Sole 24 Ore – Suning pone il veto sulla cessione dei big

Nei piani di Suning, dopo l'arrivo dei 275 milioni da una delle società di finanziamento, c'è il veto sulla cessione dei big

Dopo la vittoria dello scudetto, Suning è impegnato a trovare il fondo di investimento che aiuterà l' Inter ad uscire dalla crisi finanziaria causata dalla pandemia da Covid-19. Come riporta Il Sole 24 Ore, il colosso cinese è alle prese con un term sheet complesso e non ha ancora deciso a quale fondo affidarsi tra Bain Capita Credit o Oaktree .

Secondo il piano di Suning, i 275 milioni di euro che dovrebbero arrivare andrebbero nelle casse della società lussemburghese Great Horizan che controlla una parte dell'Inter. Una volta arrivati, verranno, così suddivisi: 25 milioni a Suning, 33 milioni per liquidare Lion Rock, 120 milioni per rispettare le scadenze. Resteranno, poi, altri 100 milioni da utilizzare per investimenti futuri.