Festa Scudetto, Sala (sindaco Milano): “Tamponi ai tifosi? Potrebbe essere un’idea”

Le parole del Sindaco di Milano, Beppe Sala, in vista della festa scudetto dell'Inter che dovrebbe tenersi il 23 maggio

In vista della festa scudetto dell'Inter, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, è intervenuto sulla questione per cercare di tenere a bada i tifosi in vista del 23 maggio. Queste le sue parole a margine dell'iniziativa di ripulitura dei muri della casa popolari a Quarto Oggiaro, raccolte da TMW: "Nel pomeriggio sarò in Prefettura insieme a prefetto e questore. Siamo attenti e io mi auguro che tutto funzioni al meglio".