PRIMAVERA – Torino-Inter 3-1, i nerazzurri perdono il primato in classifica

Il resoconto del match tra Torino e Inter Primavera scese in campo questo pomeriggio

E' da poco terminata la gara tra Torino e Inter, valida per la 7° giornata di ritorno del campionato Primavera Tim 1. Il match termina 3-1 per i granata. L'Inter perde il primato in classifica che ora è della Sampdoria a 41 punti. La sfida si è subito messa in salita per i nerazzurri che, al 9', hanno subito la rete di Lovaglio con un tiro a giro imparabile per Stankovic.