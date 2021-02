Corsera – Suning non si tira indietro: sostegno economico all’Inter per tutto il 2021. In corsa 5 fondi

Suning garantisce sostegno economico all’Inter per tutto il 2021. L’indiscrezione è del Corriere della Sera, il colosso cinese non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro, seppur si stia adoperando per trovare un partner e superare il difficile momento causato dalla pandemia.

Le trattative con i diversi fondi interessati intanto continuano. Suning vuole chiudere al più presto, in modo tale da garantire solidità all’intero ambiente nerazzurro. La prima offerta del fondo Bc Partners da 750 milioni di euro non è stata accettata, il fondo inglese potrebbe rilanciare nelle prossime ore. In corsa anche i fondi Eqt, Ares, Fortress e Bain Capital.

