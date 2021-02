Fiorentina-Inter, Vecino non convocato: i motivi della scelta

Matias Vecino non prenderà parte alla trasferta di Firenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista uruguaiano dell’Inter deve ritrovare ancora la migliore condizione fisica dopo il lungo stop per l’operazione al ginocchio.

Dopo essere sceso in campo con la Primavera ed essere stato convocato con la Juventus in Coppa Italia, in comune accordo si è deciso di non utilizzarlo per la trasferta di Firenze: Vecino non sarebbe stato schierato da Conte, meglio restare a Milano per svolgere oggi e domani un allenamento personalizzato. Per il ritorno in campo ci sarà tempo.

