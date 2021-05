TS – Si fa viva l’idea dell’azionariato popolare. A settembre incontro con Rummenigge

Fondi vicini a Suning sono interessati all'idea

Carlo Cottarelli , economista di fama mondiale e noto tifoso interista, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport celebrando la grande vittoria dello Scudetto da parte dei neroazzurri. Ma non solo. Cottarelli, attraverso il progetto Interspac, sta portando avanti l'ambizione di portare nel capitale dell' Inter decine di migliaia di soci tifosi, proprio come al Bayern Monaco . La notizia importante è che sembra esserci stata un'apertura a questa iniziativa da parte di alcuni fondi che stanno trattando con Suning .

A settembre, è previsto un seminario, organizzato dallo stesso Cottarelli, per illustrare il progetto Interspac. L'invitato speciale sarà la grande leggenda del calcio tedesco, ed ex nerazzurro, Rummenigge. Da tempo grande dirigente del Bayern Monaco, avrà il compito di spiegare come funziona il modello societario dei bavaresi, dove, appunto, il 51% del club è in mano di fatto ai tifosi. Nulla di definito, ma sembrano esserci i primi passi in avanti per una possibile rivoluzione.