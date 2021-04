Amazon si tira fuori dalla Super Lega: “Non siamo stati coinvolti”

L'azienda di Jeff Bezos ha annunciato che è non trasmetterebbe nessuna partita della Super Lega

Un'altra notizia importante in chiave Super Lega. Amazon Prime Video Sport ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che non è stata coinvolta in nessun tipo di discussione riguardante un presunto coinvolgimento nell'acquisto di diritti tv per le partite della Lega che vede presidente Florentino Perez. Si legge nel testo: "Amazon capisce e condivide le preoccupazioni sollevate dai tifosi per la creazione della Super Lega".