CM.com – Tutti pazzi per Svanberg: in Italia è duello Inter-Milan

Classe '99 sta incantando la Serie A

Il classe '99 - riporta Calciomercato.com - è oggetto di un derby di mercato tra Inter e Milan. La giovane età di Svanberg è un fattore da non sottovalutare ed infatti è stato inserito nella lista dei giocatori da tenere d'occhio, così come si sono interessati alcuni club di Premier League. Il Bologna ha fissato il prezzo: 20 milioni per portarlo via.