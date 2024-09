Supercoppa Italiana 2025, le date ufficiali: Inter subito in campo

Confermando il test della passata stagione, la Supercoppa Italiana anche nell’edizione di quest’anno ha deciso di confermare il formato a quattro squadre. La competizione entrerà dunque nel vivo con due semifinali in gara secca, da cui verranno fuori le due finaliste che si giocheranno pochi giorni dopo il trofeo in uno scontro diretto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sono state confermate le date ufficiali già circolate in precedenza. Come lo scorso anno, la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita; a differenza della passata stagione, però, la Lega Serie A è riuscita ad anticipare la Liga Spagnola che dovrà attendere qualche giorno prima di giocare la Supercoppa di Spagna sempre in Arabia.

Quella italiana prenderà infatti il via giovedì 2 gennaio con Inter-Atalanta, mentre il giorno successivo toccherà a Juventus-Milan. Le due vincitrici otterranno il pass per la finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025. Si giocherà dall’8 al 12 gennaio, invece, la Supercoppa di Spagna con lo stesso formato a cui parteciperanno Real Madrid, Maiorca, Barcellona e Athletic Bilbao.