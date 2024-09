Doppia offerta per Frattesi: “Ragionamenti con l’Inter”

Davide Frattesi è senza dubbio l’uomo del momento in casa Inter. Nonostante non venga considerato da Simone Inzaghi un titolare della formazione nerazzurra, il centrocampista è stato uno dei principali trascinatori della Nazionale Italiana negli ultimi due appuntamenti di Nations League vinti contro Francia e Israele.

Da qui in avanti, anche in virtù dei numerosi impegni ravvicinati, l’impiego dell’ex Sassuolo sarà destinato ad aumentare di partita in partita. Lo stesso Frattesi, tramite il suo agente Beppe Riso, la scorsa estate aveva espresso il desiderio di giocare più minuti alla dirigenza, dopo una prima stagione per lui di apprendistato in un grande club.

Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio per questa ragione Frattesi e il suo entourage hanno portato avanti “dei ragionamenti con l’Inter” sul futuro. Il club nerazzurro ha ribadito al centrocampista la sua centralità, chiudendo a qualsiasi sondaggio proveniente dal mercato. Per questa ragione l’Inter ha stoppato sul nascere gli interessi di Juventus e Roma, promettendo al ragazzo sempre più spazio e titolarità.