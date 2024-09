Cassano snobba Dimarco e Barella: “Riserve in Nazionale”

Nell’ultimo appuntamento su Twitch di Viva el Futbol, ancora una volta hanno fatto discutere le dichiarazioni di Antonio Cassano contro due interisti. Non solo contro Nicolò Barella, già nel mirino dell’ex attaccante nei commenti nei giorni scorsi, ma stavolta anche nei confronti di Federico Dimarco, reduce da uno splendido gol e un assist nelle ultime due partite giocate in Nazionale.

Così si è espresso Cassano sull’esterno dell’Inter: “In ottica futura io vedo Udogie a sinistra e Chiesa a destra, questo mi dà una grande convinzione. Se Udogie non si faceva male era titolare all’Europeo, non me lo toglie nessuno dalla testa. Al posto di Dimarco? Sì, lo penso io. L’altro giorno Dimarco ha fatto un gol clamoroso e poi ha messo una buona palla, ma penso che Udogie andrà a giocare di là”.

Riguardo a Barella, invece, secondo l’ex nerazzurro non sarebbe titolare in questa Nazionale: “Barella davanti alla difesa? Assolutamente no, Ricci ha una geometria diversa, l’unico che potrebbe farlo è Tonali. Io vedo alcune cose di Perrotta in Frattesi, è la stessa identica cosa ma in modo diverso, te lo ritrovi sempre sotto porta. E’ un giocatore completo, mi ricorda Perrotta in modo diverso, utilissimo all’idea che ha l’allenatore. Io continuerei con questo centrocampo, Ricci che ha preso fiducia, questo Frattesi non lo tolgo, e Tonali. Mi hanno dato tanto in queste due partite dove Barella non c’era”.