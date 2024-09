Ko ufficiale in Nazionale, City-Inter a rischio: “Infortunio muscolare”

In uno degli ultimi match della prima sosta stagionale dedicata alle Nazionali, si è registrato un duro infortunio muscolare. In occasione della gara di Nations League pareggiata per 2-2 tra Olanda e Germania ieri sera, infatti, a fine primo tempo è stato necessario l’intervento della barella per soccorrere e trasportare negli spogliatoi il calciatore.

A riportare l’infortunio è stato Aké, finito ko per un dolore alla coscia sinistra avvertito durante uno scatto per intercettare un lancio in profondità. Dopo l’intervento dei sanitari durato diversi minuti proprio a fine primo tempo, il difensore del Manchester City ha avuto bisogno dell’ingresso della barella per lasciare il terreno di gioco.

A confermare la natura del problema accusato è stato il commissario tecnico olandese Ronald Koeman a fine partita: “Penso che sia un infortunio muscolare”. Con ogni probabilità, dunque, Aké sarà costretto a saltare il primo match del Manchester City nella nuova Champions League, in programma mercoledì 18 settembre in casa contro l’Inter.