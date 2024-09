Dietrofront di Inter e Milan: insieme per il nuovo stadio

Ribaltone improvviso tra Inter e Milan sul tema stadio. Contrariamente alla volontà palesata dalle due società negli ultimi mesi, i due club sembrano adesso orientati ad andare avanti insieme verso la condivisione del nuovo stadio.

Da qualche settimana, dopo la presentazione di WeBuild del progetto di ristrutturazione del Meazza, ha ripreso quota la possibilità di rimanere a San Siro. Per questa ragione, come riportato dal Corriere della Sera, Inter e Milan si presenteranno insieme davanti al sindaco di Milano Beppe Sala nel vertice fissato per venerdì 13 settembre.

Nonostante in molti si stiano già sbilanciando sulla permanenza a San Siro, i due club non hanno ancora dato il definitivo via libera per una ragione di costi. Per Inter e Milan risulta fin troppo ottimistica la stima prospettata da WeBuild da circa 400 milioni di euro per ristrutturare l’intero impianto. Le due società, infatti, sono convinte che per realizzare il progetto di ammodernamento saranno necessari almeno 700 milioni.

La vera notizia, però, quest’oggi è un’altra. Qualora il colloquio di venerdì non dovesse andare a buon fine, Inter e Milan valuterebbero comunque la costruzione di un nuovo impianto insieme, nelle aree individuate tra San Donato e Rozzano. I due club si stanno già scambiando i documenti relativi a rispettivi progetti, proprio per valutare la fattibilità dell’uno o dell’altro. A causa dei ricavi ancora fin troppo bassi e degli elevatissimi costi di investimento, le due società hanno deciso di condividere insieme questo nuovo percorso.