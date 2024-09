Chi è Luca Pairetto, l’arbitro designato per Monza-Inter: precedente horror

Terminata la sosta per le nazionali, la stagione dell’Inter è pronta a entrare nel vivo. Contro il Monza, i nerazzurri inaugureranno un ciclo di gare molto importanti per definire le proprie ambizioni, tra campionato e Champions League. All’U-Power Stadium, il calcio d’inizio del match, valido per la 4a giornata di Serie A, sarà alle ore 20.45

A dirigere la gara sarà Luca Pairetto, arbitro della sezione di Nichelino.

Figlo d’arte classe 1984, ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 (dal 2022 è anche fischietto internazionale. Da allora, ha diretto l’Inter in ben 11 occasioni, con un bilancio positivo, ma anche con un precedente da dimenticare.

I nerazzurri, infatti, hanno trionfato 8 volte, con un solo pareggio e 2 sconfitte. L’ultima, è arrivata proprio con il Monza, nella stagione 2022/2023. A San Siro, la neopromossa squadra di Palladino superò l’Inter con un 1-0 beffardo, confermando la crisi d’identità in campionato degli uomini di Inzaghi.

Nella scorsa stagione, Pairetto ha arbitrato le due compagini in una sola occasione: 2-2 per il Monza, contro la Lazio, e vittoria in trasferta per l’Inter, 1-0 in casa del Bologna. Una sola presenza nell’attuale Serie A: successo 3-0 del Napoli, sempre contro il rossoblù.

Domenica sera, al fianco di Pairetto ci saranno gli assistenti Palermo e Yoshikawa, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro. Al VAR, invece, ci sarà Aureliano, con Fabbri nel ruolo di AVAR.