Juventus, bilancio drammatico: “Rosso da 200 milioni”

Come annunciato questa mattina dalla Juventus, è slittata al prossimo 27 settembre la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di d’esercizio e del bilancio al 30 giugno 2024.

Nonostante i continui ed ingiustificati attacchi del presidente della Fiorentina Rocco Commisso nei confronti dell’Inter, è il club bianconero in questo momento a versare in una situazione finanziaria disperata. Questo perché, secondo le stime di Calcio&Finanza, si stima un rosso in bilancio da circa 200 milioni di euro per la Juventus in relazione all’esercizio chiuso lo scorso giugno.

Diversa è la situazione che riguarda l‘Inter che grazie alla sostenibilità degli ultimi anni è riuscita notevolmente a ridurre il rosso in bilancio. Il club nerazzurro, infatti, nelle prossime settimane si ritroverà ad approvare un bilancio dell’ultima stagione chiuso con circa -40 milioni.