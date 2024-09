“Dumfries, FIRMA a un passo”. E un DETTAGLIO fa la differenza

L’estate dell’Inter è stata segnata da rinnovi molto importanti: Lautaro Martinez e Nicolò Barella su tutti, ma anche il prolungamento dell’accordo con Inzaghi, per assicurarsi la continuità tecnica del progetto. Tra i big, a mancare all’appello c’è solo Denzel Dumfries.

Lo svolta decisiva, però, sembra ormai essere prossima. Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, la firma dell’olandese sembra ormai essere a un passo. Il nuovo ingaggio dovrebbe essere da circa 4 milioni di euro a stagione. Da capire la durata del nuovo contratto.

Inoltre, a fare la differenza per il nuovo accordo c’è un dettaglio da non sottovalutare: per l’ingaggio di Dumfries, l’Inter potrà usufruire del decreto crescita, ammortizzando così i costi del contratto.