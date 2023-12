Supercoppa, spunta una NOVITÀ nel regolamento

Nella mattinata di oggi, la Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale sulla Supercoppa Italiana, con tanto di date e orari ufficiali. All’interno della nota, c’è anche un passaggio relativo a una novità nel regolamento.

In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, infatti, non ci saranno i tempi supplementari ma si andrà direttamente ai calci di rigore. Questa norma sarà valida per tutte e tre le partite previste, quindi per le due semifinali e la finale.

Si tratta di una novità rispetto alle ultime edizioni, che prevedevano invece il classico extra-time. E i tifosi dell’Inter ricorderanno con piacere il precedente del 2021, quando il trofeo arrivò contro la Juventus proprio al 120′, grazie al gol di Alexis Sanchez.