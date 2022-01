Supercoppa, nessun rinvio: il Consiglio di Lega conferma la data

Inter e Juve non avranno il tanto sospirato rinvio

Il Consiglio di Lega straordinario indetto per oggi non ha infatti deliberato quello che i due club speravano, ossia il rinvio ad una data più consona e "tranquilla". La Supercoppa quindi si farà e si giocherà come previsto il 12 gennaio a Milano. Inter e Juve speravano in un rinvio per due motivi. In primis per i calendari fittissimi e per il picco di contagi da Covid. In secondo luogo per la nuova riduzione della capienza degli impianti, che scende dal 75% al 50. Questo poterà ai due club una perdita di almeno un milione e mezzo di euro, non poco di questi tempi. Tuttavia niente di fatto, richieste (forse anche legittime) respinte e nessun cambiamento per la Supercoppa.