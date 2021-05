ESPN – Alcuni club della Superlega rischierebbero l’esclusione di due anni dalla Champions League

Sembrano essere pronte delle sanzioni durissime per quattro club ribelli

I quattro club rimanenti, Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona andrebbero, invece, incontro a una severissima sanzione: due anni di esclusione da Champions League o Europa League. Senza mezzi termini, quindi, l'eventuale decisione della UEFA per i club che non si sono mostrati disponibili al confronto. Le quattro squadre incriminate, però, si sentono molto forti della loro posizione; appellandosi alla corte di Madrid che ha stabilito impossibile una punizione per questi club. La questione Superlega non è chiusa, anzi.