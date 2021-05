Social – Inter, Steven Zhang al centro della festa di Appiano: “Big Family”

Il giovane presidente nerazzurro si è goduto la vittoria con tutta la squadra

In casa Inter si è appena chiusa una giornata speciale, emozionante e senz'altro meritata per il percorso svolto dalla squadra durante tutta la stagione. Uno di quei giorni che ripaga calciatori e staff tecnico del duro lavoro compiuto in questi ultimi mesi tra le mura di Appiano Gentile, società e presidente degli investimenti fatti ad inizio anno, ma soprattutto i tifosi per essere sempre stati al fianco del club nelle ultime stagioni e che avrebbero chiaramente meritato di poter festeggiare uno scudetto storico.