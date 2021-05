CdS – Hakimi, retroscena sulla maxi offerta del Bayern Monaco: ora Nagelsmann va in pressing

L'esterno marocchino è sull'elenco di mercato del club bavarese

La prossima estate il Bayern Monaco potrebbe seriamente tornare alla carica di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, esploso letteralmente in Bundesliga nell'ultimo anno di prestito trascorso al Borussia Dortmund, era già stato vicino ai bavaresi appena prima di approdare all'Inter. Il ragazzo, portato a Milano da un gran lavoro realizzato per mesi in assoluto silenzio da Piero Ausilio con il suo agente Alejandro Camano, aveva ricevuto in extremis un'offerta del Bayern Monaco come tentativo disperato.