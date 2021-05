CdS – Inter, il discorso di Steven Zhang alla squadra: “Avete realizzato un sogno”

Il presidente nerazzurro aveva preso la parola prima di dare il via alla festa scudetto

Poco prima di dare il via ai grandi festeggiamenti che ieri si sono visti ad Appiano Gentile per tutta l'arco della giornata, chiusa con una partitella in famiglia, Steven Zhang ha voluto prendere ancora una volta la parola davanti a tutta la squadra - dirigenti compresi - per sottolineare la grande impresa realizzata. Il giovane presidente, al suo primo scudetto alla guida dell'Inter, era visibilmente emozionato ed ha cercato di trasmettere tutta la propria commozione e gratitudine al gruppo per l'impresa storica realizzata in questa stagione.