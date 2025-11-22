Il talento del Verona che piace all’Inter: Zanetti risponde così

Il nome di Giovane continua ad attirare l’attenzione di vari club di Serie A, tra cui anche l’Inter. Il giovane attaccante brasiliano del Verona si sta mettendo in evidenza nelle prime giornate di campionato, e il suo primo gol in Serie A, arrivato proprio contro i nerazzurri, non è passato inosservato.

In conferenza stampa, l’allenatore del Verona Paolo Zanetti ha risposto alle domande sul rendimento del giocatore e sulle voci che lo avvicinerebbero a un possibile trasferimento: “Non l’ho visto questo problema, io vedo che lui come gli altri può fare una prestazione un po’ più sottotono rispetto ad altre partite, non lo collego a voci di mercato, sulle quali lui non ha colpe. Siete voi a scrivere di mercato. Lui che colpa ne ha? Si limita ad allenarsi ed a farlo bene“.

Secondo Zanetti, l’atteggiamento di Giovane non è cambiato nonostante le voci: “Non ho visto assolutamente nessun cambiamento di atteggiamento, anzi penso che anche nella partita meno importante delle altre ha sempre dato tutto. Faccio per questo molta fatica a metterlo in discussione, oltre al fatto che lo ritengo un giocatore qualitativamente molto importante“.

Il tecnico ha ribadito la centralità degli obiettivi collettivi rispetto a quelli individuali, commentando così: “Lui sa benissimo che alla fine il risultato della squadra è quello che fa alzare il valore del giocatore singolo. Il vantaggio individuale passa sempre dal vantaggio della squadra. Noi dobbiamo salvare l’Hellas ed è questa l’unica cosa che conta“.