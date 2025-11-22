Derby, Zenga: “Chivu ha dato continuità all’Inter, Allegri mi piace molto”

Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Radio Deejay, ripercorrendo alcuni momenti salienti della sua carriera e soffermandosi anche sull’attuale situazione del campionato di Serie A.

Tra i ricordi citati, l’ex portiere ha raccontato uno dei derby più difficili giocati con la maglia nerazzurra: “Quello più brutto? Quando abbiamo perso 2-0, ci hanno preso a pallonate. Contro di noi avranno fatto 50 tiri. Poi il Milan vinse anche a Napoli e andò a conquistare lo scudetto“.

Zenga ha commentato anche l’andamento della formazione nerazzurra sotto la guida tecnica attuale: “I derby sono sempre particolari. Questo ha qualcosa di speciale, l’Inter sta bene. Chivu è riuscito a dare continuità subito dopo l’addio di Inzaghi”. Ha poi espresso apprezzamento per l’operato dell’allenatore della Juventus: “Allegri mi piace tantissimo”.

Due parole anche sull’assenza di Dumfries, confermata oggi dal mister in conferenza stampa: “Non ci sarà Dumfries e bisognerà vedere se giocherà Bisseck centrale. L’Inter ha sofferto tanto a Napoli e il Napoli non aveva un centravanti vero. Mettere Bisseck può essere variante difensiva per Chivu per gestire gli inserimenti dei centrocampisti del Milan“.