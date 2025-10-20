20 Ottobre 2025

Il tecnico dell’Union SG teme l’Inter: avviso in conferenza

Le parole dell'allenatore sui nerazzurri

Cristian Chivu prima di Inter-Slavia Praga

Nonostante sieda da soli dieci giorni sulla panchina dell’Union Saint-Gilloise, David Hubert sembra avere le idee piuttosto chiare sulla sua nuova squadra e su quello che sarà il suo prossimo rivale in Champions League. La formazione belga, infatti, domani sera ospiterà l’Inter per la terza giornata della fase campionato in un duello che l’allenatore belga comprensibilmente teme.

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, Hubert ha rivolto grandi complimenti all’Inter, definendolo come il club più prestigioso mai affrontato nella storia dell’Union SG: “Sarà la partita più importante nella storia di questo club, ma anche loro sono undici, ciascuno con due polmoni e due gambe. Proprio come noi”.

Su Chivu, invece, queste sono state le considerazioni del tecnico 37enne: “Io sono più giovane, ma lui sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Ho notato che l’Inter, che è stata una finalista di Champions League ed è una delle migliori squadre al mondo, gioca ancora seguendo molti schemi dell’era di Simone Inzaghi”.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.