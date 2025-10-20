Il tecnico dell’Union SG teme l’Inter: avviso in conferenza

Nonostante sieda da soli dieci giorni sulla panchina dell’Union Saint-Gilloise, David Hubert sembra avere le idee piuttosto chiare sulla sua nuova squadra e su quello che sarà il suo prossimo rivale in Champions League. La formazione belga, infatti, domani sera ospiterà l’Inter per la terza giornata della fase campionato in un duello che l’allenatore belga comprensibilmente teme.

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, Hubert ha rivolto grandi complimenti all’Inter, definendolo come il club più prestigioso mai affrontato nella storia dell’Union SG: “Sarà la partita più importante nella storia di questo club, ma anche loro sono undici, ciascuno con due polmoni e due gambe. Proprio come noi”.

Su Chivu, invece, queste sono state le considerazioni del tecnico 37enne: “Io sono più giovane, ma lui sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. Ho notato che l’Inter, che è stata una finalista di Champions League ed è una delle migliori squadre al mondo, gioca ancora seguendo molti schemi dell’era di Simone Inzaghi”.