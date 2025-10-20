L’Inter fissa il prezzo di Bisseck: pronte TRE offerte

Yann Bisseck continua ad essere tra le principali incognite di questa stagione dell’Inter. Il centrale tedesco ha avuto un avvio poco brillante ed è finito in panchina soprattutto con l’approdo di Manuel Akanji al posto di Pavard. Chivu conosce bene le qualità del ragazzo e cercherà quanto prima di farlo rientrare nelle rotazioni dell’organico nerazzurro, concedendogli nuova fiducia.

Allo stesso tempo, non si placano le indiscrezioni di calciomercato che arrivano dall’estero e che riguardano proprio Bisseck. Poche ore fa, ad esempio, Sky Sport CH ha riferito delle novità sul futuro del difensore tedesco. Per prima cosa è stata ribadita la valutazione già fissata dall’Inter la scorsa estate da 40 milioni di euro in su, dalla quale il club nerazzurro non sembra essere intenzionato a muoversi.

Va infatti ricordato che la scorsa estate vennero rifiutati ben 32 milioni di euro proposti dal Crystal Palace ai dirigenti interisti, proprio perché ancora inferiori rispetto al valore stabilito per il suo cartellino. Nonostante la posizione piuttosto rigida dell’Inter, il prezzo sembra non spaventare alcune nuove pretendenti spuntate sulle tracce di Bisseck.

Tra queste, oltre all’Eintracht Francoforte di cui si è parlato parecchio negli ultimi giorni in Germania, vengono accostati al classe 2000 anche il Lipsia e il Monaco. Sondaggi avviati per capire la fattibilità dell’affare, in attesa che vengano formulate delle proposte serie e importanti per convincere l’Inter a cedere il ragazzo a titolo definitivo.