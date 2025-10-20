Nuovo ALLARME su Thuram: quando torna con l’Inter

Prosegue il recupero di Marcus Thuram dal risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, avvertito ben venti giorni fa in occasione del match vinto con lo Slavia Praga in Champions League. Da parte dello staff medico dell’Inter la cautela nei suoi confronti continua ad essere massima, così da favorire il suo totale recupero ed scongiurare possibili ricadute.

Com’era prevedibile, Thuram non sarà a disposizione di Cristian Chivu per la gara di domani sera a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. Del resto, sin dai primi giorni post-esami era chiaro che l’obiettivo del francese fosse quello di rientrare tra i convocati del big match della prossima giornata di Serie A, in programma sabato 25 ottobre alle 18.00 in casa del Napoli.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il francese ha ripreso a correre da qualche giorno, ma non ha ancora svolto alcuna seduta in gruppo. Ad oggi, dunque, Chivu e i medici nerazzurri puntano a riavere Thuram disponibile per Napoli-Inter ma solo per la panchina. In attesa di valutare l’evoluzione del suo recupero, il francese ancora una volta potrà limitarsi a tifare da fuori i suoi compagni alla ricerca della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions.