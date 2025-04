Tegola Inter, Trevisani svela l’ultimo infortunio al derby

Da ormai diverse settimane la questione infortuni è un problema del quale Simone Inzaghi deve tenere costantemente conto. Nonostante alcuni giocatori recuperati, ci sono nuove assenze in casa nerazzurra in vista del derby Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia.

Un’altra sembra essersi aggiunta a pochi minuti dal fischio d’inizio. Federico Dimarco, infatti, pure essendo in panchina non dovrebbe poter scendere in campo, come rivelato da Riccardo Trevisani ai microfoni di Mediaset.

Queste le sue parole nel pre-partita:

“Dimarco è in panchina per onore di firma, difficilmente entrerà in campo”.