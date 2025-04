Colpo Inter prima del Derby: BLITZ del Ds a San Siro

A San Siro va in scena l’andata dei due derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Serata importante per i nerazzurri, a caccia del sogno Triplete, ma che potrebbe avere risvolti decisivi anche per quanto riguarda il calciomercato della prossima estate.

Infatti, come riportato da Matteo Barzaghi, a vedere la gara ci sarà anche Medhi Benatia, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia. La sua presenza non sembra casuale, dal momento che tra i due club ci sarebbe un discorso aperto per Luis Henrique, che potrebbe essersi sviluppato proprio prima del fischio d’inizio..