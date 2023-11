I tempi di recupero dell’infortunio di Pavard: quando torna in campo

Lussazione della rotula del ginocchio sinistro e tutore funzionale da portare per almeno le prossime 3-4 settimane. Sono stati questi gli esiti degli esami strumentali di Benjamin Pavard dopo l’infortunio in Atalanta-Inter, che lo terrà fuori dal campo per un po’.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno ai 2 mesi, con il rientro in campo previsto per gennaio. Scampato il pericolo, temuto in un primo momento, di uno stop molto più lungo.