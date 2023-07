Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Marca degli obiettivi per la prossima stagione, soffermandosi sulla Champions League. L’estremo difensore tedesco, che evidentemente non ha ancora digerito l’eliminazione patita a favore dell’Inter nella scorsa stagione, si è lasciato andare a una dichiarazione provocatoria sui nerazzurri.

Queste le sue parole:

“L’anno scorso abbiamo avuto una stagione spettacolare con una squadra così giovane. Meritavamo di vincere il campionato e ora abbiamo una squadra più competitiva squadra e cercheremo di dimostrarlo in Champions League, che è l’obiettivo. L’Inter ha dimostrato che quando sei fortunato puoi arrivare in finale e lottare per lo scudetto. Dobbiamo andare per gradi”.