Giovanni Fabbian è uno dei giovani talenti dell’Inter che sta avendo maggiormente gli occhi puntati su di sé in questa stagione. Il centrocampista classe 2003 viene da una grande stagione in prestito alla Reggina e ora sembra pronto a rinnovare il suo contratto con i nerazzurri.

Lo riporta Giorgio Musso, giornalista di calciomercato.it, secondo il quale manca solo l’ufficialità per il prolungamento di contratto fino al 2028. Poi, bisognerà decidere sul suo futuro. Diversi club di Serie A sono interessati al giocatore: Frosinone, Lecce e Udinese.

L’Inter non avrebbe ancora deciso, ma nelle prossime settimane valuterà insieme al giocatore la destinazione migliore in prestito. L’obiettivo è permettere a Fabbian di trovare minutaggio e continuità nella massima serie.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter sembra credere nel talento di Fabbian, ma una sua permanenza nella rosa di Inzaghi sembra da escludere. I nerazzurri vogliono dare al giocatore la possibilità di giocare una stagione in Serie A, per continuare il suo processo di crescita. Evidentemente, seppur promettente, il classe 2003 non è ancora ritenuto all’altezza e tenerlo in panchina per un anno sarebbe controproducente.